Explosieven verdwenen uit Zwitserse kazerne

12/09/16

Uit een kazerne in de stad Aarau, in het noorden van Zwitserland, zijn meerdere kilo's explosieven verdwenen. Dat heeft het Zwitserse leger, dat al een onderzoek heeft ingesteld, vandaag gemeld. Bij een routinecontrole van de munitievoorraad vorig week werd het tekort opgemerkt.

"Dit soort van zaken is extreem zeldzaam. Het onderzoek is pas gestart", zegt legerwoordvoerder Daniel Reist aan het persagentschap ATS. Volgens hem is het dan ook nog niet duidelijk of het om diefstal, dan wel om een fout bij de levering gaat. Over welke en hoeveel explosieven het precies gaat, wilde Reist niets kwijt.



De kazerne in Aarau is hoofdzakelijk een opleidingscentrum voor nieuwe rekruten.