Eigenaar Bengalese fabriek wordt vervolgd voor brand met meer dan 30 doden

12/09/16 - 15u01

De eigenaar van een verpakkingsfabriek in Bangladesh wordt vervolgd voor een brand waarbij afgelopen weekend meer dan 30 mensen omkwamen. De politie kondigde vandaag aan dat familieleden van de slachtoffers klacht hebben ingediend tegen de man.

Abdul Kader, vader van een arbeider die omkwam in de brand, heeft klacht ingediend tegen acht mensen. Onder hen ook Syed Mokbul Hussain, voorzitter van Tampaco Foils Ltd. Hij beschuldigt de man van dood door schuld. Hussain, die nog in het Bengalese parlement zetelde, was niet meteen bereikbaar voor commentaar.



Het vier verdiepingen hoge gebouw, 20 km ten noorden van hoofdstad Dhaka, stortte in enkele uren nadat zaterdagochtend brand uitbrak.



Vandaag haalden reddingswerkers nog eens vier lichamen vanonder het puin. Een woordvoerder voor de brandweer, Mohammad Akhteruzzamn, stelde de dodentol bij tot 33. Meer dan 50 gewonden worden nog altijd behandeld in het ziekenhuis. Elf fabrieksarbeiders zijn nog altijd vermist.



De brandweerwoordvoerder liet nog weten dat dat de brand, die uitbrak na een ontploffing, intussen helemaal geblust is en dat nu ook het leger helpt bij de reddingsoperatie. Wat de ontploffing veroorzaakte, is nog altijd onduidelijk. Eerst werd in de richting van een defecte boiler gekeken, maar een gaslek wordt ook niet langer uitgesloten.



Westerse klanten

In de fabriek worden verpakkingen geproduceerd voor tabak en andere consumentenproducten. British American Tobacco en Nestlé zijn klant bij de Tampaco Foils-fabriek. Nestlé zei gisteren in een reactie "geschokt en bedroefd" te zijn door de doden en gewonden.



Door een lakse toepassing van de regelgeving vallen er in Bengalese fabrieken wel vaker (dodelijke) slachtoffer. Eind 2012 eiste een brand in een kledijfabriek zeker 112 doden. Het jaar erop maakte de ineenstorting van het Rana Plaza-gebouw meer dan 1.100 doden.