12/09/16 - 14u36 Bron: vtmnieuws.be

Een dertigtal Belgische militairen zal nog dit jaar dichter bij de frontlinie met IS aan de slag gaan. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) aangekondigd. De soldaten zullen niet mee op het terrein vechten, maar assisteren vanuit internationaal beschermde centra. Ze zullen "in essentie niet meer risico lopen" dan in de omgeving van Irak, waar ze momenteel het Iraakse leger helpen opleiden.