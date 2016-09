Brand gesticht in moskee waar verdachte schietpartij Orlando praktiseerde

Door: redactie

12/09/16 - 13u55 Bron: Belga

© ap.

Er is vanochtend vroeg brand uitgebroken in de moskee waar de veronderstelde dader van een bloedige schietpartij in een homoclub nabij Orlando in Florida ging bidden. Datheeft zender ABC gemeld. Wellicht was er kwaad opzet.