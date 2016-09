Vrouw komt vast te zitten in lift en stuurt tweet om hulp. Zeven maanden later komt er antwoord

Koen Van De Sype

12/09/16 - 13u00 Bron: The Independent

© thinkstock.

"Jongens, ik zit vast in een lift van Amtrak op de luchthaven van Baltimore-Washington International. Help?" Die tweet stuurde de Amerikaanse Amanda Carpenter op 14 februari de wereld in toen de lift waarin ze zat plots dienst weigerde. Op 7 september kwam er plots antwoord.

Op het moment dat ze vast kwam te zitten zag ze bij overmaat van ramp een certificaat hangen waarop te lezen was dat de onderhoudsinspectie van de lift over tijd was. Amanda Carpenter on Twitter

Maar er kwam reactie van de onderhoudsdienst van de spoorwegmaatschappij. Vorige week. "Het spijt ons dat te horen. Zit u nog altijd in de lift?", las de tweet van Amtrak. Amtrak on Twitter

Waarop Carpenter hen ervan vergewiste dat dit niet meer het geval was: "O God, bedankt hiervoor, maar ik zat maanden geleden vast. In Februari. Bedankt om eens te informeren? Ha." Amanda Carpenter on Twitter