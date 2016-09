Schrijnende beelden van ondervoede kinderen Jemen

Door: redactie

12/09/16 - 12u43 Bron: vtmnieuws.be

video Artsen in Jemen trekken aan de alarmbel door het stijgende aantal ondervoede kinderen.

Op schrijnende beelden is te zien hoe de ziekenhuizen vol met graatmagere kindjes liggen. Op de spoedafdeling van de Jemenitische havenstad Houdieda is het alle hens aan dek. Sinds april komen er maandelijks tot twintig ondervoede patiënten binnen, nu is dat opgelopen tot maar liefst 120. Het ziekenhuis is zo overbevolkt dat ze zelfs patiënten moeten weigeren.



Een moeder met twee uitgehongerde zoontjes vertelt dat haar familie amper voedsel heeft, doordat er niet meer gevist kan worden. De vissers zijn bang van de aanhoudende luchtaanvallen en durven het water niet meer op. "De kinderen worden uitgehongerd", vertelt ze.



Als droog en arm land is Jemen voor zijn voedselvoorziening voor 90 procent afhankelijk van het buitenland. Door de oorlog tussen de Houthi-rebellen en de Arabische coalitie lijdt de helft van de Jemenitische bevolking aan ondervoeding.