Noorse kapster weigert moslima met hoofddoek als klant: 1.500 euro boete

12/09/16 - 12u33 Bron: DPA

Malika Bayan (inzetfoto), een moslima die een hidjab draagt, werd geweigerd als klant in het kapsalon van Merete Hodne. © nettavisen.no.

Een kapster in het Noorse plaatsje Sandnes is maandag veroordeeld omdat ze een vrouw met een hoofddoek als klant weigerde. Ze kreeg boetes voor in totaal 10.000 kronen (1.568 euro) wegens discriminatie.