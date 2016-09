Hele wereld ontroerd nadat leerlingen alles laten vallen voor meest betekenisvolle les van hun leven

Door:

12/09/16 - 12u50 Bron: Facebook Door: Karen Van Eyken

video Het was een ingeving van het moment. De leerlingen van een school in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee stopten prompt met alles wat ze aan het doen waren en gingen naar buiten voor wat de meest betekenisvolle les uit hun nog jonge leven zou worden. Hun daad heeft al miljoenen mensen ontroerd.

Het hartverwarmende moment werd op video vastgelegd en op Facebook gedeeld door de bekende countryzanger Tim McGraw waarna het filmpje in sneltempo viraal ging en al 18 miljoen mensen in het hart raakte.



De meer dan 400 leerlingen van de Christ Presbyterian Academy besloten namelijk gezamelijk naar het huis te gaan van hun zieke leraar Ben Ellis. De man die normaal Latijnse les geeft, vecht tegen kanker. In zijn voortuin begonnen ze te zingen om hem een hart onder de riem te steken. Ben Ellis keek ontroerd toe vanuit het raam en zong af en toe mee.



Op social media wordt de lof bezongen van de studenten die alles lieten vallen om hun leraar te steunen tijdens zijn gevecht. De jongeren wilden iets terugdoen voor de lesgever die zo veel voor hen betekent. Hun daad heeft Ben Ellis gesterkt in zijn hoop dat alles goed komt.