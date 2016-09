Lijm stembrieven plakt niet goed: Oostenrijkse verkiezingen uitgesteld

Door: redactie

12/09/16 - 12u08 Bron: DPA, AFP

Binnenlandminister Wolfgang Sobotka toont wat er loos is met de stembrieven: er schort iets met de lijm om de enveloppen dicht te plakken. © epa.

Nadat de stembusgang voor de presidentsverkiezingen in Oostenrijk in mei ongeldig was verklaard, is nu ook de herkansing op 2 oktober geannuleerd. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka (ÖVP) vandaag aangekondigd. Wegens gebreken aan de stembrieven komt er uitstel naar 27 november of 4 december.