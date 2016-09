Jean-Marie Le Pen financiert verkiezingscampagne van dochter Marine

Door: redactie

12/09/16

Marine en Jean-Marie Le Pen in 2014. © ap.

Jean-Marie Le Pen financiert de presidentiële verkiezingscampagne van zijn dochter Marine, niettegenstaande hij uit de extreemrechtse partij Front National (FN) is gestoten. Dit heeft de krant Le Parisien vandaag gemeld.

Sinds het vroegere boegbeeld van het FN uit de partij is gebonjourd, spreken vader en dochter niet meer met elkaar en dreigde Jean-Marie Le Pen er zelfs mee kandidaten naar voren te schuiven om de opgang van zijn dochter tegen te werken.



Niettemin spreekt de man (88) nu zijn financieringsvehikel Cotelec, dat hij in de jaren tachtig had opgericht om zijn campagnes financieel te spekken, aan. Voor zijn dochter en de partij die vijftien miljoen euro nodig heeft voor de strijd om het Elysée en vervolgens evenveel voor de slag om de Nationale Assemblée. Banken weigeren het geld te lenen.



Nog volgens Le Parisien is het niet de eerste keer dat papa zijn dochter helpt. Zo heeft bij de regionale verkiezingen in december de Cotelec bijna alle kosten van de campagne van het FN gedragen.



Waarom? "Het FN is het politieke werkstuk van Jean-Marie Le Pen", tekende Le Parisien in zijn omgeving op.