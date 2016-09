Nederlandse hangjongeren bedreigen gemeenteraadslid tijdens interview in 'hun' wijk

© videostill.

video Hangjongeren zorgen in de stad Zaandam (Noord-Holland) al een hele tijd voor overlast. Vorige week joegen ze nog een cameraploeg weg. Gisteren intimideerden ze een gemeenteraadslid tijdens een tv-interview. Het raadslid, Juliëtte Rot, heeft aangifte gedaan bij de politie.

De Turks-Nederlandse jongeren lokken rellen uit met de ordediensten en treiteren bewoners van de wijk Poelenburg waarbij ze alles filmen en op YouTube plaatsen. De bewoners voelen zich niet langer veilig.



Dit keer moest gemeenteraadslid Juliëtte Rot eraan geloven. Toen ze een interview gaf voor haar huis aan de regionale omroep NH, kwamen de hangjongeren aanrijden om verhaal te halen bij haar. Rot had zich al meermaals kritisch uitgelaten over het ontoelaatbare gedrag van de jongens.



Eén van de jongeren, die berucht is voor zijn 'treiterfilmpjes', staat met een draaiende camera pal voor het raadslid en blijft dat gedurende vier minuten doen. Ismail Ilgun veegt haar de mantel uit: "Je was alleen maar negatief over ons. Je bent geen mens, je bent karakterloos."



Rot heeft naar aanleiding van de intimidaties aangifte gedaan van bedreiging.



Bekijk hieronder de beelden: