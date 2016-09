Assad verschijnt in het openbaar in vroeger rebellenbastion

Door: redactie

De Syrische president Bachar al-Assad is vandaag in het openbaar verschenen door in een moskee in het vroegere rebellenbolwerk Daraya nabij Damascus het gebed naar aanleiding van het Offerfeest bij te wonen.

De staatsmedia toonden dat Assad met religieuze hoogwaardigheidsbekleders, hoge kaders van de regerende Baath-partij en van de regering deelnam aan het gebed in de moskee Saad ibn Moaz.



Daraya was één van de eerste steden die in opstand kwam tegen het regime. Vier jaar lang belegerde het regeringsleger de stad zonder mededogen om hem eind augustus na evacuatie van duizenden rebellen en burgers weer in handen te krijgen.



Mufti Adnane al-Afyoeni van de provincie Damascus ging voor in het gebed. Hij zei dat Daraya een voorbeeld zou moeten zijn voor de "verzoening van alle Syriërs en het einde van alle gevechten".



Bestand

Damascus stemde dit weekeinde in met een akkoord tussen Russen en Amerikanen om vanaf maandag 18.00 uur een bestand in acht te nemen. Op een islamistische groep na die kritiek had, hebben de rebellen en de politieke oppositie officieel nog steeds niet gereageerd.



In afwachting duurden de gevechten onverminderd voort. Volgens het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten is er in het bijzonder hevige strijd in Aleppo waar gevechtstoestellen talrijke aanvallen uitvoerden, met een onbekend aantal slachtoffers bij de vechtende partijen. Ook in de provincie Idlib en nabij Damascus waren er luchtbombardementen.