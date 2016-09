Partij van Merkel wint overtuigend van AfD in Nedersaksen

Door: redactie

12/09/16 - 08u39 Bron: DPA

© epa.

De christendemocratische partij CDU van Bondskanselier Angela Merkel heeft gisteren bij gemeenteraadsverkiezingen in de deelstaat Nedersaksen de uitdaging van het rechtspopulistische Alternatief voor Duitsland (AfD) kunnen weerstaan en overtuigend gewonnen.

De kiescommissie van Nedersaksen maakte vandaag bekend dat de CDU 34.4 procent van de stemmen kreeg, tegen 31,2 procent voor de sociaaldemocratische SPD, haar "federale" coalitiepartner. De Groenen waren goed voor 10.9 procent.



De AfD behaalde 7,8 procent, minder dan de twaalf procent die was voorspeld maar met toch een tweecijferig resultaat op sommige plaatsen.



Belangrijke test

De stembusslag was een cruciale test voor Merkel nadat haar partij een week geleden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voor-Pommeren haar tweede plaats op de politieke ladder aan de AfD had kwijtgespeeld.



De liberale FDP behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nedersaksen 4,8 procent, die Linke 3,3 procent. In 2011 was de CDU nog goed voor 37 procent.



Er dongen zondag 22 partijen mee voor 29.116 zetels. De opkomst bedroeg 55,5 procent.