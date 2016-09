Belgische militairen verhuizen dichter naar frontlinie in Syrië

Door: redactie

12/09/16

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). © belga.

Een dertigtal Belgische militairen zal nog dit jaar dichter bij de frontlinie met IS aan de slag gaan. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag aangekondigd. De soldaten zullen niet mee op het terrein vechten, maar assisteren vanuit internationaal beschermde centra. Ze zullen "in essentie niet meer risico lopen" dan in de omgeving van Irak, waar ze momenteel het Iraakse leger helpen opleiden.

Zoals bekend opereert ons land binnen de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat. Sinds juli nemen Belgische F-16's ook deel aan het offensief boven Syrië, terwijl dat voordien alleen tot Irak beperkt was. Intussen kwamen de Verenigde Staten en Rusland overeen "gecoördineerde aanvallen" uit te voeren in Syrië, indien de afgesproken wapenstilstand standhoudt.



Tijdens De Ochtend op Radio 1 wilde minister Vandeput niet vooruitlopen op de gevolgen voor de Belgische inzet. Het is afwachten welke vraag men vanuit de internationale coalitie zal stellen, luidde het. In elk geval is het aandeel Belgische vluchten boven Syrië "beperkt", aldus de minister. Van de vluchten vanuit Jordanië gaat "geen tien procent" boven Syrië.



Eerder kwam al de vraag richting ons land om dichter bij het front actief te worden. Dat wordt momenteel samen met de Nederlanders bekeken. Het is niet de bedoeling mee strijd te gaan leveren, maar veeleer om assistentie te bieden vanuit internationaal beveiligde centra, bijvoorbeeld voor een betere coördinatie met de luchtsteun. "Het Iraakse leger zal Mossoel zelf moeten bevrijden", aldus minister Vandeput.



Het idee is om nog dit jaar een dertigtal Belgische militairen meer naar het noorden te verhuizen. De frontlijn ligt dan weliswaar dichterbij, maar dat betekent volgens Vandeput niet per se dat de soldaten meer risico zullen lopen.