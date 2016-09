Belgische veertiger gedumpt op Spaanse composthoop

KEN STANDAERT

12/09/16 - 06u59 Bron: Het Laatste Nieuws

© Google Maps.

De Spaanse politie onderzoekt de mysterieuze dood van de Belg J.C. (42) in San Román de la Vega, vlak bij León, in het noorden van het land. "Werknemers van een containerpark vonden zijn levenloze lichaam op een composthoop", luidt het bij de speurders, die nog specificeren dat het om een man van 1,80 meter groot gaat met een baard en die laarzen droeg.

"Zijn identiteitskaart had hij niet bij zich, maar wel bankkaarten op zijn naam." Uit een autopsie is intussen gebleken dat de landgenoot geen natuurlijke dood stierf. "Hij heeft uiterlijke verwondingen die wijzen op kwaad opzet. Vermoedelijk is hij aangereden door een voertuig en daarna hier gedumpt."



Voorlopig is niet duidelijk waar de veertiger aangereden werd en wanneer. "Via het Belgische consulaat is zijn familie ingelicht, maar er is nog geen datum vastgelegd waarop zijn lichaam gerepatrieerd kan worden."



Bedevaartsoord

Mogelijk was J.C. op weg naar het nabijgelegen bedevaartsoord Santiago de Compostella. "Verscheidene organisaties die overnachtingen aanbieden voor pelgrims werden gecontacteerd, maar dat leverde vooralsnog geen resultaat op."