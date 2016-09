Man schiet neef dood nadat hij vraagt of kogelvrij vest nog werkt

Door: redactie

12/09/16

Kogelvrije vesten. © thinkstock.

In de Amerikaanse stad Tampa, in Florida, heeft een man zijn neef doodgeschoten nadat de laatste vroeg "of zijn kogelvrij vest nog functioneerde". Daarop schoot hij hem met de woorden "we zullen eens kijken" prompt in de borst. De neergeschoten man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwonding.