Nieuwe Romeinse burgemeester al in de problemen

ITALIE Virginia Raggi was de ster van Italië toen ze het schopte tot burgemeester van Rome. Maar haar protestpartij valt uit elkaar en ze loog over een schandaal.

Krap drie maanden na de klinkende overwinning van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) in Rome, stapelen de problemen zich op voor burgemeester Virginia Raggi. Justitie verdenkt haar schepen van Milieu, Paola Muraro van machtsmisbruik. Zij werkte jarenlang als adviseur voor de slecht functionerende vuilnisophaaldienst in de Italiaanse hoofdstad. Nu is ze als wethouder verantwoordelijk voor dezelfde dienst waar ze een miljoen euro aan salaris heeft opgestreken.



Toen Raggi naar het de zaak werd gevraagd, zei ze dat ze niet wist dat tegen Muraro een onderzoek loopt. Later gaf de burgemeester schoorvoetend toe dat ze al in juli op de hoogste was gesteld.

De zaak is een nieuwe klap voor Raggi, die de een na de andere partijgenoot ziet vertrekken. Schepen van Financiën Raffaele De Dominicis was net een paar dagen in functie toen hij om onduidelijke redenen werd ontslagen. Zijn voorganger nam vorige week ontslag na een ruzie binnen de partij. Ook Raggi's kabinetschef en twee topmanagers van de openbare verkeersdienst Atac vertrokken.



De chaos in Rome is niet alleen pijnlijk voor de 38-jarige voormalige advocate Raggi maar ook voor de beweging die ze vertegenwoordigt. M5S groeide als kool door de Italiaanse kiezers openheid te beloven. Die belofte is nu verbroken en M5S leert een pijnlijke les: Het blijkt makkelijker om anti-establishment te zijn dan er deel van uit te maken. "De Vijfsterrenbeweging heeft de botsproef niet doorstaan,'' zei minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano. "Ze hadden geen airbag en zijn nu te pletter geslagen.''



Raggi beloofde bij haar aantreden in juni om Rome, dat zwaar in de schulden zit na jarenlang mismanagement, uit de crisis te helpen. Ze voerde campagne tegen de hardnekkige corruptie binnen de Italiaanse politiek. Ook wil ze inkomenssteun voor de armen en de belastingen voor kleine ondernemingen afschaffen.



Dat spreekt de kiezer aan. In juni sleepte de partij naast het burgemeesterschap van Rome, ook dat van Turijn binnen. Als M5S in de hoofdstad een mislukking wordt, heeft dat gevolgen voor de populariteit elders in het land. In de opiniepeilingen gaan M5S en de regerende Democratische Partij van premier Matteo Renzi nu nog nek-aan-nek. Later dit jaar is in Italië een referendum over hervormingen van het parlement. M5S geldt als de belangrijkste opponent Renzi, die heeft gezegd dat hij zal opstappen als hij het referendum verliest.



Raggi probeert haar kiezers gerust te stellen. "Ik had van te voren al rekening gehouden met tegenslag,'' zegt ze. "De problemen waar we nu tegenaan lopen, zullen het stadsbestuur uiteindelijk sterker maken.''

Ook de komiek Beppe Grillo, de grondlegger van M5S, zag zich genoodzaakt om de kiezers te sussen. "Burgemeester Raggi heeft alles op de rails staan en gaat door. We zullen er voor zorgen dat de Vijfsterrenbeweging zich aan de beloften houdt.''