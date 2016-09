Pasgeboren tweeling twintig uur in coma nadat nanny voor baby's "gezorgd" had

Door: redactie

Een pasgeboren tweeling kon maar liefst twintig uur achter elkaar niet wakker gemaakt worden nadat ze overgelaten waren aan de zorgen van een nanny. De baby's werden naar het ziekenhuis gebracht toen het de jonge moeder niet lukte om haar kinderen wakker te maken voor een nachtvoeding. Het ziekenhuispersoneel belde vervolgens de politie.

"De moeder was ziek geworden en moest wel een nanny inschakelen", zegt Annemarie Samson van de Australische Nanny's Association. "De moeder heeft het huis niet verlaten, de nanny was er om de kinderen in de gaten te houden terwijl zij wat broodnodige rust nam. Haar echtgenoot kon vanwege zijn werk niet thuis blijven."



De ouders, een koppel uit Brisbane, hadden de nanny via een Facebookpagina voor ouders ingehuurd om hen een tijdje bij te staan met de opvoeding. Op de Facebookpagina werd de nanny ook door andere jonge families aangeraden. "Dit koppel is door de hel gegaan", zegt Sansom. "Stel je voor dat je twintig uur lang moet wachten om te zien of je dierbare baby's wakker worden of niet..."



De politie is een onderzoek gestart naar de vrouw, die zonder werkvergunning gewerkt zou hebben en niet geregistreerd stond als nanny.



Wat de coma van de baby's veroorzaakt heeft, is niet bekend.