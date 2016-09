Europese Commissie onderzoekt overstap ex-president Barroso naar Goldman

Door: redactie

12/09/16 - 03u15

Voormalig voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso. © reuters.

Het Ethisch Comité van de Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de aanstelling van voormalig voorzitter Jose Manuel Barroso bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Dat blijkt uit een brief van de huidige Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker. Europees Ombudsman Emily O'Reilly juicht het onderzoek toe.

"Het verheugt mij dat president Juncker heeft gereageerd op de breed gedeelde zorg over deze aanstelling, en vooral dat hij heeft ingestemd met mijn suggestie dat het Ad Hoc Ethisch Comité een rol moet spelen bij het beoordelen van deze zorgen'', schrijft O'Reilly.



Afkoelingsperiode

Barroso's nieuwe baan leidde eerder al tot ophef. O'Reilly zei in juli zich af te vragen of de regels voor voormalige commissiebestuurders het algemeen belang wel voldoende beschermen. Barroso hield zich na zijn vertrek bij de Commissie aan de verplichte 'afkoelingsperiode' van achttien maanden, maar ging vrijwel direct daarna aan de slag bij Goldman Sachs als adviseur bij de Amerikaanse zakenbank.