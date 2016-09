Nederlandse vrouw (26) opgepakt als terreurverdachte in Belgrado

Door: redactie

11/09/16 - 23u48

© Flickr | Creative commons.

In de Servische hoofdstad Belgrado is een 26-jarige Nederlandse vrouw aangehouden. Dat melden Servische media. Ze wordt verdacht van het plegen van een terroristisch feit. Ook haar man, die zowel de Turkse als de Belgische nationaliteit heeft, is gearresteerd.