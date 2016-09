Oude snoepverkoper (89) kon nog altijd niet met pensioen. Tot deze buurt op een ongelofelijke manier zijn hart liet zien

Koen Van De Sype

89 was hij al, maar nog elke dag duwde Fidencio Sanchez zijn snoepkraampje door de straten van Little Village in Chicago. Twee maanden geleden kon hij eindelijk met pensioen, maar toen zijn dochter stierf, kregen hij en zijn vrouw het financieel moeilijk en moest hij weer de baan op. Tot de buurt plots zijn hart liet zien. Op een overweldigende manier.

Het was Joel Cervantes Macías die de bal aan het rollen bracht. De man reed afgelopen donderdag door Little Village toen hij de oude verkoper moeizaam zijn karretje door de straat zag duwen. "Mijn hart brak toen ik hem zag", getuigt de man. "Hij moest al lang aan het genieten zijn van zijn pensioen. En toch liep hij daar nog."



Macías stopte en kocht 20 lolly's. Hij gaf de oude man 45 euro, een bedrag waar hij normaal gezien een hele dag moet voor werken. Hij nam ook een foto en die postte hij daarna op Facebook. Zo kwam hij onder meer te weten dat Sanchez en zijn vrouw onlangs hun dochter waren verloren, die hen ondersteunde. Maar zonder haar hulp konden ze de eindjes niet aan elkaar knopen, waardoor de oude man gedwongen was weer te gaan werken.



Daarop besloot Macías vrijdag geld voor het oude koppel in te zamelen via een pagina op GoFundMe. Het doel: 2.700 euro inzamelen zodat Sanchez het toch éven rustiger aan kon doen. "Laten we hem allemaal samen helpen en zijn leven een beetje makkelijker maken", schreef hij erbij. "Zo maken we zijn dag goed en tegelijk die van zijn vrouw."



De respons was overweldigend. In twee dagen tijd klom de teller tot maar liefst 105.000 euro. Macías zal het geld morgen via Facebook Life aan het koppel overhandigen, onder meer ook om te bewijzen dat ze het geld daadwerkelijk krijgen.