Roeister (23) sterft bij bizar ongeval enkele uren nadat ze medaille wint

Koen Van De Sype

11/09/16 - 22u16 Bron: The Irish Times, The Independent

© GoFundMe.

Ze was een getalenteerd roeister en had nog maar net brons gehaald met haar team op een wereldkampioenschap voor universiteiten in Polen, toen het noodlot toesloeg voor Ailish Sheehan (23) uit Ierland. Bij het feest achteraf struikelde ze terwijl ze over een voetpad liep. Vijf dagen lag ze in coma, maar ze haalde het niet.