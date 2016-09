Ontslag dreigt voor aanstoker impeachmentprocedure tegen Rousseff

Door: redactie

11/09/16 - 22u32 Bron: Belga

Een aanhanger van de afgezette president Dilma Rousseff protesteert tegen Rousseffs opvolger Michel Temer. © afp.

Brazilië Eduardo Cunha, de "strateeg" achter de afzettingsprocedure tegen de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff, dreigt morgen/maandag zelf bij het groot huisvuil gezet te worden. De 58-jarige ultra-conservatieve evangelische politicus zit tot over zijn schouders in beschuldigingen van corruptie in het kader van het Petrobras-schandaal. Maandag stemmen de andere parlementsleden over diens ontslag. Cunha wordt ervan beschuldigd, te hebben gelogen over zijn geheime rekening in Zwitserland, gespijsd door miljoenen dollars aan smeergeld.