Hongaarse premier haalt uit naar "nihilisten" Juncker, Schulz en Verhofstadt

Door: redactie

11/09/16 - 20u10 Bron: Belga

Hongaars premier Viktor Orban © afp.

EU EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement (EP) en voorzitter Guy Verhofstadt van de liberale fractie in het EP zijn "nihilisten". Dat is althans de mening van de Hongaarse premier Viktor Orban. De rechts-conservatieve Orban, een notoir Euroscepticus, zei een en ander op een zogenaamde burgerpicknick, een bijeenkomst van de partijelite van zijn Fideszpartij, in het West-Hongaarse Kötcse.

"De nihilisten zijn in de minderheid in de samenleving, maar de Europese elite zit er wel vol van", zei Orban, aangehaald door het internetportaal pestisracok.hu. "Onder hen zitten bekende representanten (van dat nihilisme, nvdr) als Juncker, Verhofstadt en Schulz.



Voor dit slag politici betekent de vluchtelingencrisis "een snelweg om het op de natiestaat en het christendom steunende Europa te vernietigen", zei Orban.



Op 2 oktober vindt in Hongarije een referendum plaats over de door de EU voor de lidstaten opgelegde vluchtelingenquota. Met die volksraadpleging krijgen de Hongaren "de kans om aan de noodrem te trekken". Orban hoopt dat het Hongaarse voorbeeld (neen aan de quota) een stroomversnelling in Europa kan veroorzaken zeodat "na de verkiezingen van 2017 (in Frankrijk en Duitsland, nvdr) een andere elite aan de macht komt in de Europese instellingen".