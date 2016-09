Hij verloor zijn been door diabetes. En nu heeft hij zichzelf een prothese gemaakt in Lego

Koen Van De Sype

11/09/16 - 18u51 Bron: The Telegraph, Sunday Express

© Reddit/Matt Cronin.

Het leek hem wel leuk. Omdat Matt Cronin (32) nog tot eind deze maand moest wachten op zijn prothese nadat hij een been verloor door diabetes, zette hij zichzelf aan het bouwen. Hij kwam op het idee toen hij zijn dochtertje Alice zag spelen met haar kleurrijke Legoblokjes.

Cronin - uit Oldbury, vlakbij het Engelse Birmingham - werd een ware internetsensatie toen hij de foto van zijn nieuwe been op de sociale nieuwssite Reddit postte. Duizenden mensen reageerden erop.



"Als ik naar het revalidatiecentrum ga, zie ik altijd heel wat mensen die een prothese krijgen. Dus dacht ik: waarom kan ik er ook al niet meteen eentje hebben? En daarom ging ik zelf aan de slag."



Cronin geeft wel toe dat hij er niet mee kan stappen. "Ik kan er alleen op steunen. Ik heb de blokjes ook niet aan elkaar geplakt, want ik wil het speelgoed van mijn dochtertje niet kapot maken", lacht hij. "Het been staat voorlopig in een hoek van de woonkamer, als een kunstobject."



Stunt

Met zijn stunt hoopt de man aandacht te krijgen voor diabetes en de gevaren ervan. Zelf kreeg hij de diagnose twee jaar geleden. "Als iemand dit leest en naar de dokter gaat omdat hij denkt dat hij het misschien ook wel heeft, dan is dat geweldig", klinkt het. "Hoe sneller je het weet, hoe beter je het onder controle kan krijgen, onder meer met een goed dieet en sporten."