Basejumper zet zich af om te springen. En dan ziet een alerte instructeur plots dat zijn parachute niet vastzit

Koen Van De Sype

11/09/16 - 18u11 Bron: The Sun

Je hoeft geen hoogtevrees te hebben om van deze beelden trillende benen te krijgen. Een onervaren man die met een parachute van een 110 meter hoge brug in Kroatië wilde springen, heeft de dood in de ogen gekeken toen zijn harnas niet vast bleek te zitten rond zijn benen.

Chris McDougall. © YouTube/Chris McDougall.

"Had ik anderhalve seconde later ingegrepen, was hij morsdood geweest." Basejumpinstructeur Chris 'Douggs' McDougall, die met zijn leerlingen toevallig vlakbij oefeningen aan het doen was, is er nog altijd niet goed van als hij het verhaal doet op YouTube. "Die kerel kwam er opeens aan, gooide zijn parachute over de rand van de brug en kroop erachteraan. Op het moment dat hij zich schrap zette om te springen, zag ik plots dat het harnas van zijn parachute niet om zijn benen zat."



McDougall grijpt op de beelden in een fractie van een seconde in en stormt op de man toe, terwijl hij roept dat hij niet mag springen. "En weet je wat het eerste was dat hij zei? 'Staat mijn Go Pro (de camera op zijn helm, red.) niet aan?' Echt!", klinkt het woedend.



"Achterlijk"

De instructeur scheldt de man daarna nog de huid vol. "Het was een van de meest achterlijke dingen die ik ooit heb gezien", zucht McDougall. "Was hij gesprongen, dan was hij gewoon uit zijn harnas gegleden en te pletter gestort."