Riviercruise eindigt in drama: 2 doden

Een riviercruise op het Main-Donau-kanaal, met als bestemming Boedapest, is vannacht in een drama geëindigd. Het schip voer in Erlangen in het zuiden van Duitsland, tegen een brug en daarbij kwamen twee mensen om. Het gaat om bemanningsleden: twee mannen van 33 en 49 jaar oud. Zo'n 180 passagiers konden pas uren later worden geëvacueerd. De redding van de passagiers verliep erg moeizaam, want er moest een soort van noodbrug gebouwd worden waarlangs men veilig aan wal kon komen. Zo'n 200 reddingswerkers werden ingezet. De evacuatie startte pas rond 6 uur vanochtend. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Bij de botsing met de brug stortte de stuurcabine van het schip volledig in. De twee bemanningsleden raakten geklemd en kwamen om. Ook in juni gebeurden al twee ongevallen met riviercruiseboten in Beieren, maar toen raakte niemand gewond.