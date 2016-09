Karzai verdedigt Merkels vluchtelingenbeleid en roept Afghanen op terug te keren

Door: redactie

De vroegere Afghaanse president Hamid Karzai roept alle Afghaanse vluchtelingen op naar hun vaderland terug te keren. Tegelijk staat het voor hem vast: de vluchtelingenpolitiek van bondskanselier Angela Merkel heeft Duitsland groot aanzien in de wereld bezorgd.

De exodus moet stoppen, zei Karzai in Dortmund. "We hebben nood aan goed opgeleide jonge personen, dringend zelfs. Ik roep mijn jonge landgenoten daarom op: vertrek niet! Ik weet dat we moeilijke tijden beleven, maar andere landen hebben die ook overwonnen." Karzai sprak in Duitsland zelf met vluchtelingen en vroeg hen terug te keren.



Karzai verdedigde tegelijk het vluchtelingenbeleid van Merkel. "Ze heeft het juiste gedaan. Ik weet dat ze onder grote druk staat. Maar kijk naar wat ze internationaal voor Duitsland heeft betekend - vooral in die werelddelen waar een goede naam belangrijk is." Karzai is ervan overtuigd dat er meer Duitse producten zullen gekocht worden omdat het land hoger wordt ingeschat. Op lange termijn zou de opvang van vluchtelingen "veel meer welvaart" met zich meebrengen.



Karzai is voor drie dagen in Duitsland. Hij nam er deel aan Campus Symposium in Iserlohn in Noordrijn-Westfalen, een economische conferentie.