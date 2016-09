Franse eerste minister waarschuwt: maximale terreurdreiging

redactie

11/09/16 - 12u39 Bron: Belga

De Franse premier Manuel Valls © afp.

Terreurdreiging Na de verijdelde aanslag met een bomauto in Parijs waarschuwt de Franse eerste minister Manuel Valls de Fransen voor meer aanslagen. In Frankrijk zijn om die reden 1.350 personen gearresteerd naar wie een onderzoek loopt. Exact 293 worden ervan verdacht in rechtstreeks contact te staan met een terroristische groep. Zoals we de afgelopen dagen konden zien, is de dreiging van terreuraanslagen maximaal, zei Valls zondag op radiozender Europe 1.