Busje rijdt in op wielertoeristen en vlucht weg

Door: redactie

11/09/16 - 12u49 Bron: ANP

© Twitter/@ZundertBulletin.

Een busje is er vanochtend vandoor gegaan na een aanrijding met een groepje wielrenners in het Nederlandse Zundert. Getuigen hebben aan de politie laten weten dat de automobilist waarschijnlijk met opzet op de acht renners is ingereden.