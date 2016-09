"Ik werd op mijn dertigste ontmaagd"

Door:

11/09/16 - 12u27 Bron: New York Post Door: Joeri Vlemings 11/09/16 - 12u27 Bron: New York Post

© Facebook.

Lianne Stokes is een buitenbeentje in New York, waar seks tot zelfs in de metro kruipt. "Seks is wat onze cultuur drijft, iedereen is erdoor geobsedeerd", beweert ze. Maar zelf wachtte Lianne Stokes om haar maagdelijkheid te verliezen tot haar dertigste. Ze schreef er een geestig en eerlijk boek over, 'Below Average: A Life Way Under The Bar'. Nu is ze 37 en woont ze in Austin in Texas. Met haar verhaal wil ze anderen steunen: "Het zal hard zijn om er te geraken en de liefde te vinden, maar geef nooit op."

© rv. Lianne Stokes is de dochter van een Vietnamveteraan. Ze voelde zich altijd al een soort van paria in de maatschappij. Als er al een vriendje zou opduiken, schrikte haar vader die meteen af. "Hij begon elk gesprek met 'Ben jij een jager?' Ik groeide op met een cartooneske voorstelling van mannen. Ik leerde nooit om te gaan met jongens."



In haar laatste jaar op de middelbare school loog Stokes tegen haar vader en trok ze naar Ohio om haar vriend te verrassen, in de hoop daar ook het grote moment te beleven. Maar ze blokkeerde in Ohio en zei haar vriendje dat ze eigenlijk gekomen was om een lokale versie van 'cats' bij te wonen.



Ze dacht vervolgens dat ze aan de universiteit eindelijk de liefde en seks zou vinden. "Ik zag het als een oord waar iedereen sexy is, constant op date gaat en veel drinkt. Ik was een maagd die nog maar één keer dronken was geweest. Ik had al visioenen van mezelf in een heet bad met in de ene hand een cocktail en in de andere een boek, terwijl een of andere knapperd mij door de haren streelde en ik hem afwimpelde", schrijft Stokes. In werkelijkheid werden het vier jaren veel studeren, zonder seks.



LEES HIERONDER HOE HET HAAR VERDER VERGING © Facebook.