Klimaatopwarming bedreigt miljoenen inwoners aan Amerikaanse kusten

11/09/16

Overstromingen, kusterosie en extreme stormen: de klimaatopwarming kan ook voor de Amerikaanse bevolking ernstige problemen betekenen. Meer dan 13 miljoen inwoners van de Verenigde Staten zullen tegen het einde van deze eeuw rechtstreeks getroffen zijn door het stijgen van de zeespiegel, voorspelt geograaf Mathew Hauer van de Universiteit van Georgia. De zeespiegel zal tot dan jaarlijks gemiddeld 4,6 millimeter stijgen.

De klimaatopwarming leidt tot toenemende droogte in Afrika, hittegolven in het zuiden van Europa en smeltend pakijs in het noordpoolgebied. Vooral het dreigende wegzinken van eilanden in de Stille Oceaan is symbool van de opwarming van het klimaat geworden.



Maar ook in de VS kan de klimaatopwarming dus een sterke uitwerking hebben. Zo verklaarde de Government Accountability Office (GAO) nu al 184 dorpen in Alaska bedreigd door overstromingen, 31 daarvan zijn zelfs rechtstreeks bedreigd. GAO, het agentschap dat voor het Amerikaanse Congres audits uitvoert, zegt dat dat een rechtstreeks gevolg is van de opwarming van het klimaat.