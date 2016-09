Aboriginal heeft verrassend antwoord op racistische klanten

Door:

Jarred Wall uit Perth had een prachtige reactie in huis toen hij twee oudere dames in een horecazaak in het Australische Fremantle racistisch uit de hoek hoorde komen over aboriginals.

© Facebook. Jarred Wall, zelf een aboriginal, ging lunchen met een vriend en hoorde de dames met ongepaste taal bezig tegen elkaar over de oorspronkelijke bevolking van Australië. "Hun gesprek was erg smakeloos", schreef Wall nadien op Facebook. "Ik had een preek kunnen afsteken maar dat zou niet geholpen hebben."



In plaats daarvan besloot Wall de vrouwen een pot thee aan te bieden, weliswaar met een boodschap op de rekening erbij: "Geniet van de thee! Met de groeten van de twee aboriginals van tafel 26 die naast jullie zitten."



"Misschien zijn ze wat slimmer geworden en denken ze voortaan twee keer na voor ze hun mond opendoen", drukte Wall zijn hoop uit in de Facebookpost. "Hopenlijk komt er geen volgende keer!"



Jarred Wall kreeg veel reacties, die overwegend positief waren. Ook van zijn eigen moeder, Trish Hill Wall: "Ik ben zo trots op jou, mijn zoon, dat je jezelf boven de kwetsende uitlatingen van anderen plaatst. Met vriendelijkheid kom je ver en jullie verlieten het pand met opgeheven hoofd."



Een kleine misrekening van zijn kant was wel dat hij thee voor één persoon had besteld... "Ik hoop dat ze volle kopjes kregen", grapte hij daarover.