Riviercruise eindigt in drama in Duitsland: twee doden

Een riviercruise op het Main-Donau-kanaal, met als bestemming Boedapest, is afgelopen nacht in een drama geëindigd. Het schip voer in Erlangen, in het zuiden van Duitsland, tegen een brug en daarbij kwamen twee mensen om. Het gaat om bemanningsleden: twee mannen van 33 en 49 jaar oud. Zo'n 180 passagiers konden pas uren later worden geëvacueerd.