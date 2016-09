Internationale milieuorganisatie stemt voor einde van ivoorhandel

Door: redactie

De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), die 1300 leden telt uit meer dan 160 landen, heeft gisteren gestemd over een oproep aan alle landen om de ivoormarkten te sluiten. De ivoorhandel dreigt immers te leiden tot de uitroeiing van olifanten.

Hoewel de motie niet bindend is, "dringt ze er bij de overheden van landen met binnenlandse ivoormarkten op aan om alle noodzakelijke wetgevende en wettelijke maatregelen te nemen om ze te sluiten", aldus het IUCN.



Volgens experts zetten de binnenlandse ivoormarkten aan tot stroperij door smokkelaars een dekmantel te bieden voor hun illegale import en export van ivoor. De VS en China, die behoren tot de landen met de grootste ivoorconsumptie, hebben al een nagenoeg volledig verbod ingesteld.



Japan en Namibië, twee landen met bloeiende binnenlandse ivoormarkten, pleitten voor 20 verschillende amendementen, maar die werden allemaal verworpen.

"De internationale gemeenschap voor natuurbehoud laat van zich horen," zegt Cristian Samper, CEO van de New Yorkse ngo Wildlife Conservation Society. "Geen binnenlandse ivoorverkoop meer. De olifanten hebben genoeg [te lijden] gehad door de ivoorhandel en de hele wereld ook."



De internationale handel in ivoor werd al in 1989 verboden, maar de olifantenstroperij bleef doorgaan. Het aantal savanneolifanten in Afrika neemt snel af en de dieren dreigen uitgeroeid te worden als gevolg van de ivoorhandel. Volgens een recente studie nam de populatie tussen 2007 en 2014 af met 30 procent en gaat ze er met ongeveer 8 procent per jaar op achteruit. "De sluiting van de binnenlandse ivoormarkten zal een duidelijk signaal sturen naar smokkelaars en georganiseerde misdaadsyndicaten dat ivoor waardeloos is." Cristian Samper, CEO van Wildlife Conservation Society