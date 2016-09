Duizenden Mexicanen protesteren tegen homohuwelijk

Door: redactie

Duizenden gelovigen zijn gisteren in verschillende Mexicaanse steden de straat opgetrokken om te protesteren tegen de plannen van president Nieto om het homohuwelijk te legaliseren.

Het "Nationale front voor de familie", dat de verschillende religieuze groepen in het land vertegenwoordigt, had opgeroepen om zaterdag in alle 31 staten te protesteren. Op 24 september volgt een nationale betoging.



"Lang leve de familie naar het beeld van de Heilige Maagd Maria, baby Jezus en Jozef", stond op een spandoek in de staat Puebla, waar 3.000 vooral in het wit geklede betogers zich aansloten bij het protest.



In mei kondigde president Nieto aan dat hij de grondwet wilde hervormen, zodat mensen van hetzelfde geslacht in het hele land kunnen trouwen. Momenteel is dat slechts in bepaalde delen van het land mogelijk.



Mexico-Stad was in 2007 de eerste stad in Latijs-Amerika om een samenlevingsovereenkomst tussen personen van hetzelfde geslacht toe te laten, alvorens in 2009 het homohuwelijk te legaliseren. Drie andere van de 31 Mexicaanse staten, Coahuila de Zaragoza, Nayarit en Quintana Roo, hebben hun burgerlijk wetboek aangepast om het homohuwelijk te legaliseren.



Het Mexiaanse Hooggerechtshof, de hoogste rechtsinstantie van het zeer katholieke land, vaardigde in juni 2015 een arrest uit waarin stond dat het verbieden van het homohuwelijk door een van de staten ongrondwettelijk was.