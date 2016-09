Eerste verdachte verijdelde aanslag in Parijs aangeklaagd en opgesloten

Door: redactie

De 29-jarige Ornella G. is gisteravond in staat van beschuldiging gesteld door de Franse antiterreurrechters en in voorlopige hechtenis geplaatst in het kader van het onderzoek naar de verijdelde aanslag met een bomauto in Parijs, zo kondigde het parket aan.