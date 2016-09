Tientallen vogels vallen dood uit de lucht - niemand weet waarom

Door: redactie

BOSTON 47 vogels stortten donderdag uit het niets neer in de buurt Dorchester in de Amerikaanse stad Boston. Volgens de lokale dierenbescherming stierven 32 van hen, ter plekke of achteraf toen helpers hen probeerden te verzorgen. De overige vijftien vogels zouden er goed aan toe zijn en worden binnenkort overgebracht naar een opvangcentrum.

"Toen ik toekwam, vlogen de vogels bijvoorbeeld van een huis naar een boom, ze hingen in de boom en vielen dan op de grond," vertelt Alan Borgal van de Animal Rescue League in Boston. "De zwakkeren vielen gewoon zo uit de lucht."



Medewerkers van de dierenbescherming gaven ook een "spoedbehandeling" aan een kat, maar het dier overleed alsnog. Ook buurtbewoner Willien Pugh trof haar kat stervend aan de voordeur aan. Alan Borgal bracht het dier nog naar de dierenarts, maar alle hulp kwam te laat. "Het is een 'binnen- buitenkat'", aldus Dorgal, "dus als hij een vogel heeft opgeraapt..."



De getroffen vogels zijn allemaal glanstroepialen, een zangvogel die voorkomt in de VS en Canada. De autoriteiten hebben de dode vogels aan Tufts University bezorgd, die de doodsoorzaak zal onderzoeken. Het is onduidelijk of de vogels stierven door een virus, een vorm van vervuiling of opzettelijke vergiftiging. Dierenartsen zullen ook een autopsie uitvoeren op de kat. De resultaten van het onderzoek worden volgende week verwacht.



"We weten niet wat er aan de hand is," zegt John Meany van de inspectiedienst van de stad, "dus we onderzoeken alle pistes".