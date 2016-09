Affaire met secretaresse kost bisschop de kop

Bewerkt door Eric Belsack

10/09/16 - 23u39 Bron: thelocal.es

Ex-bisschop Javier Salinas Viñals (68) in een devote bui. © kos.

Het Vaticaan heeft de bisschop van Mallorca de laan uitgestuurd nadat aan het licht kwam dat hij een "ongeoorloofde relatie" had met zijn secretaresse. Het gefoefel van de 68-jarige Javier Salinas Viñals werd aan de oppervlakte gespit door een privédetective die was ingehuurd door de echtgenoot van de secretaresse.

Het schandaal kwam in december van vorig jaar aan het licht toen een dossier met het bezwarende materiaal van de detective overhandigd werd bij het Vaticaan. De private speurder werd aangesteld door de man van de secretaresse nadat die zijn huwelijk op de klippen zag gaan.



Nachtelijke telefoontjes

De bundel bevatte foto's van de bisschop in het gezelschap van zijn medewerkster. Daarnaast zaten er verklaringen in van ooggetuigen en telefoonrekeningen die aangaven dat de geestelijke lange nachtelijke gesprekken had gehad met zijn 'maîtresse'. Ook werd er in aangetoond dat de geheime minnaars ringen hadden uitgewisseld.



Javier Salinas Viñals, in 2013 aangesteld als bisschop van de Balearen, erkende dat er een innige vriendschap bestond met de vrouw in kwestie. Van een liefdesrelatie was naar zijn zeggen evenwel geen sprake. Over de ringen beweerde de bisschop dat zij werden uitgewisseld als een teken van erkentelijkheid tijdens een gebedsgroep.



Salinas had bij het Vaticaan gepleit voor het behoud van zijn functie, maar deze week werd hij ontslagen en overgeplaatst naar het aartsbisdom Valencia. Daar moet hij als 'apostolisch administrator' aan de slag.



Bij het Vaticaan werd enkel bevestigd dat Salinas zijn nieuwe functie in Valencia heeft opgenomen. Een reden van de overplaatsing werd niet gegeven. Salinas wordt als aartsbisschop van Mallorca vervangen door zijn vroegere rechterhand Sebastià Taltavull Anglada.