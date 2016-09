Ruim 600 kilo explosieven gevonden op Turks kerkhof

Door: redactie

10/09/16 - 21u45 Bron: AFP

Op een kerkhof in Turkije is 640 kilogram explosieven aangetroffen die mogelijk gebruikt zouden worden bij een aanslag tegen een lid van de regeringspartij AKP. Dat melden Turkse media.

De autoriteiten vonden 8 gasflessen, 1.700 meter kabels en in totaal 640 kilogram explosieven. Alle explosieven lagen verspreid over 5 plaatsen op het kerkhof in de regio van Diyarbakir. Een deel van de explosieven lag in de buurt van het graf van de moeder van Mehdi Eker, een lid van de islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP. Ook de broer, vader en nonkel van Eker liggen er begraven.



"We denken dat er een aanslag gepland was", luidt het in regeringskringen. "Het zou om een massaslachting gaan. Meer dan honderd mensen zouden getroffen worden." Er zijn nog geen verdachten opgepakt.



Ondanks de dreiging bevestigde Eker dat hij morgen, naar aanleiding van het Offerfeest, toch naar het kerkhof gaat.