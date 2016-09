Hij wilde Ronald Reagan vermoorden, was verliefd op Jodie Foster en is nu vrij

Door: redactie

10/09/16 - 22u15 Bron: DPA

Archiefbeeld van John Hinckley jr uit 2003. © reuters.

John Hinckley jr, de man die in 1981 geprobeerd heeft om toenmalig Amerikaans president Ronald Reagan te vermoorden, is vandaag vrijgelaten. Hij was al 35 jaar opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dat meldt The Washington Post.