Asielzoekers randen vrouw aan die hond uitlaat

Bewerkt door Eric Belsack

10/09/16 - 20u26 Bron: thelocal.at

© thinkstock.

In Oostenrijk heeft een vrouw klacht ingediend nadat ze eerder deze week werd aangevallen door een groep jonge asielzoekers in het stadje Mödling. De dame, van wie de identiteit niet is vrijgegeven, werd lastiggevallen terwijl ze 's avonds haar hond uitliet. De aanranders zouden jonge Afghanen zijn uit het plaatselijke asielcentrum.

De vrouw verweerde zich en probeerde de jongeren weg te jagen. Dit manoeuvre werkte evenwel als een rode lap op een stier. De kerels zetten door en dreven hun slachtoffer in het nauw.



Volgens lokale media kwam een bewakingsagent tussenbeide voor de zaak écht uit de hand liep. Hij joeg de jongeren weg.



'Veiligheidstop'

Het incident gebeurde net een week voor een 'veiligheidstop' is gepland in het stadje in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk. Die vergadering met het stadsbestuur, politie en hulpdiensten komt er nadat een meisje zou betast zijn in het toilet van een café en twee jonge moeders op klaarlichte werden aangevallen terwijl ze met hun baby op wandel waren.



Burgemeester Hans Stefan Hintner windt er geen doekjes om. "Dit is een schande. Als het niet anders kan, moeten deze minderjarige asielzoekers meteen uit onze gemeente verwijderd worden. Jammer, want verscheidene integratieprojecten hebben wél uitstekende resultaten opgeleverd".



De burgemeester verwacht klare taal op de geplande veiligheidsvergadering. Plaatselijke media verwachten dat het asielcentrum in Mödling wel eens geslote zou kunnen worden.



Het voorval in Mödling is geen uitzondering in Oostenrijk. In het stadje Wels zouden recent verscheidene vrouwen seksueel hebben gemolesteerd tijdens een festival.