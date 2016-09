Jongen bewusteloos na slag van de molen in Nederland

Jitske-Sophie Venema

10/09/16 - 16u14 Bron: AD.nl

© anp.

In het Nederlandse Zuidland is vanmiddag een jongetje ernstig gewond geraakt tijdens Open Monumentendag. De knul werd geraakt door de wiek van de molen die hij bezocht. Hij liep hierbij een hoofdwonde op en verloor zijn bewustzijn.

Volgens de eerste berichten zou het gaan om een 10-jarige jongen. Hij is door een traumahelikopter naar het Erasmus MC overgebracht. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio ademde het slachtoffer wel zelfstandig.



Het is nog onbekend hoe het ongeluk is kunnen gebeuren. Volgens omstanders struikelde de jongen over een ketting en kwam hij hierdoor in het gebied waar de wieken rondzwiepten. De molenaar heeft de wieken meteen na het ongeluk stilgezet.