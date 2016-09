"Ook auto met gasflessen gevonden in Marseille"

Door: redactie

De Franse politie heeft opnieuw een auto met gasflessen aangetroffen. Het verdachte voertuig stond geparkeerd in de buurt van een synagoge in de Zuid-Franse havenstad Marseille, zo melden Franse media. Speurders ontdekten naar verluidt twee gasflessen in de wagen.



De Franse ontmijningsdienst is ter plaatse en er is een ruime veiligheidszone ingesteld.



Vorig weekend werd ook een auto met gasflessen gevonden in de buurt van de kathedraal Notre-Dame, in de Franse hoofdstad Parijs. In de zaak werden meerdere verdachten opgepakt. Ze zouden een nieuwe aanslag hebben willen plegen in Frankrijk.



