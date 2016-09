"Nu ook gasflessen in auto in Marseille"

Door: redactie

De Franse politie heeft opnieuw een auto met gasflessen aangetroffen. Het voertuig stond geparkeerd vlak bij een synagoge in de Zuid-Franse havenstad Marseille, zo melden Franse media. Speurders ontdekten naar verluidt twee gasflessen in de als verdacht beschouwde wagen.

De ontmijningsdienst kwam ter plaatse om het dispositief onschadelijk te maken. In de wijk zijn veiligheidsmaatregelen genomen. Het is nog niet duidelijk of de vondst met terreur te maken heeft.



Vorig weekend werd ook een auto met gasflessen gevonden in de buurt van de kathedraal Notre-Dame, in de Franse hoofdstad Parijs. In verband met die ontdekking werden een aantal geradicaliseerde vrouwen opgepakt. Ze zouden een nieuwe aanslag hebben willen plegen in Frankrijk.