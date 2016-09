Hadj in Mekka begonnen onder streng toezicht

Door: redactie

Zo'n anderhalf miljoen moslims zijn vanochtend begonnen aan de rituele hadj in Mekka, onder strenge voorzorgsmaatregelen. Er zijn overal camera's geplaatst en de pelgrims dragen armbandjes met gps, zodat de overheden in de gaten kunnen houden waar het het drukst is en eventueel kunnen waarschuwen mocht het té druk worden.