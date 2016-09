Servische media vrezen dat Poetin aanstuurt op erkenningsruil Kosovo-Krim

Door: redactie

10/09/16

Servische media vrezen dat Poetin zijn tegenkanting tegen de "onafhankelijkheid" van de voormalige Servische provincie wil opgeven in ruil voor internationale erkenning van het voormalige Oekraïense schiereiland als deel van Rusland. © ap.

Servische media maken zich zorgen over de vergelijking die de Russische president Vladimir Poetin onlangs heeft gemaakt tussen Kosovo en de Krim. Zij vrezen dat Moskou zijn tegenkanting tegen de "onafhankelijkheid" van de voormalige Servische provincie wil opgeven in ruil voor internationale erkenning van het voormalige Oekraïense schiereiland als deel van Rusland. De krant Blic legt vandaag Poetins veronderstelde gedachtegang vast in de titel 'Geef mij de Krim en jullie kunnen Kosovo hebben'.

In een interview met het agentschap Bloomberg had Poetin kritiek geleverd op de twee maten waarmee de VS en de EU meten, met name door in de kwestie-Kosovo het recht op zelfbeschikking in te roepen en in de kwestie-Krim te hameren op de territoriale onschendbaarheid.



Tot dusver heeft Rusland, bondgenoot van Servië, in de VN-Veiligheidsraad verhinderd dat het sinds de etnische zuiveringen van begin deze eeuw nagenoeg homogeen-Albanese Kosovo in de Verenigde Naties wordt opgenomen. Kosovo verklaarde zich acht jaar geleden eenzijdig onafhankelijk. Iets meer dan 100 landen hebben die onafhankelijkheid ook erkend, maar dat is nog niet genoeg: daarvoor is erkenning door minstens tweederde van de VN-leden nodig. Kosovo wordt door Servië beschouwd als het "hartland" van Servië.



De Krim is, daarentegen, Russisch grondgebied geweest tot Nikita Chroesjtsjov, zelf een Oekraïner, het gebied in 1954 bij de Sovjet-republiek Oekraïne onderbracht. Na de onafhankelijkheid van Oekraïne stelde het door een grote meerderheid van Russen zich autonoom op versus Kiev. In de nasleep van de Maidancoup van 2014 besloot de Krim-bevolking bij referendum zich weer bij Rusland aan te hechten.