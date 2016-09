Tieners in cel die mannen aanvielen wiens vrouwen shorts droegen

Bewerkt door: LB

10/09/16 - 09u06 Bron: Le Figaro, The Independent

De jongeren schreeuwden 'hoer' naar de vrouwen alvorens hun mannen aan te vallen. © getty.

Twee tieners zijn in de Zuid-Franse stad Toulon in de cel beland nadat ze drie mannen in het bijzijn van hun kinderen hadden aangevallen. De mannen hadden zich verzet tegen de seksistische commentaren die een groep jongeren maakte over hun vrouwen, die shorts droegen.