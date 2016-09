China wil nauwere banden met leger van Myanmar

Door: redactie

10/09/16 - 07u05 Bron: ANP

China is bezig met een charmeoffensief richting het grondstofrijke buurland, sinds Nobelprijswinnares Aung Sang Suu Kyi in april na verkiezingen aan de macht kwam. © epa.

Het Chinese leger wil nauwer samenwerken met de strijdkrachten van Myanmar. Dat zei een Chinese topofficier tijdens een bezoek aan het Zuidoost-Aziatische land, melden staatsmedia.

China is bezig met een charmeoffensief richting het grondstofrijke buurland, sinds Nobelprijswinnares Aung Sang Suu Kyi in april na verkiezingen aan de macht kwam. Peking onderhield altijd goede banden met het dictatoriale regime dat Myanmar decennialang bestuurde, en volgt het huidige democratiseringsproces met argusogen.



Suu Kyi is in augustus begonnen met een poging een eind te maken aan decennia van strijd tussen het leger en de vele rebellengroepen in het land. Diezelfde maand bracht ze een bezoek aan China, waar president Xi Jinping haar vertelde dat hij de "correcte richting" van de betrekkingen wilde verzekeren.



"China maakt zich sterk voor een vriendelijk beleid richting China en steunt het nationale verzoeningsproces", aldus de Chinese officier.



Suu Kyi brengt op 14 en 15 september een bezoek aan Washington voor een ontmoeting met president Barack Obama. Hij wil de betrekkingen met Myanmar verbeteren om zo de steeds belangrijkere rol van China in Azië tegen te gaan.