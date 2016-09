Regering VS grijpt in bij pijplijn-conflict met indianen

Door: redactie

Indianen van meer dan 100 stammen kwamen sinds april samen in het Sacred Stone Camp om te bidden en de ouderlingen om raad te vragen. © photo news.

De regering van president Obama heeft gisteren (lokale tijd) ingegrepen in het conflict over de aanleg van een pijplijn in de staat North Dakota. Constructiewerkzaamheden op federaal land worden verboden en de oliemaatschappij is verzocht om graafwerkzaamheden verderop stop te zetten.